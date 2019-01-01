Наталья Тимофеева журналист Детей из многодетных семей будут обеспечивать спортивной формой за счёт регионального бюджета Также им полагаются завтраки и обеды Поделиться Поделиться Твитнуть

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликовали проект поправок в указ президента России «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В действующем указе президента говорится, что дети из многодетных семей должны питаться в школе и колледже (завтраки и обеды), а также получать школьную и спортивную форму за счёт средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений».

Сейчас же предлагается делать это за счёт регионального бюджета и иных внебюджетных средств. В пояснительной записке говорится, что эти изменения нужны в рамках оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ.

В настоящий момент проект поправок в указ проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая закончится 6 июля. Поправки в указ президента вступят в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» («Многодетные Пермского края») Ирина Ермакова считает, что этот проект указа просто изменяет источник финансирования.

По её словам, в Пермском крае и так есть меры поддержки в части питания и обеспечения спортивной формой. Но их получают только многодетные семьи, имеющие также статус малоимущей семьи.

«Было бы очень хорошо, если бы в указе говорилось о том, чтобы для получения мер поддержки достаточно было того, что у тебя трое детей, и эти трое детей живут с тобой, на твоём иждивении. Это бы освободило многодетные семьи от сбора справок и документов, который занимает очень много времени. Кроме того, это бы дало возможность большему количеству семей воспользоваться этой мерой поддержки, потому что не всегда «многодетный» = «малоимущий», — пояснила общественница.

По словам Ирины Ермаковой, регион вправе вводить дополнительные условия для исполнения указа. Поэтому сложно прогнозировать, насколько после принятия поправок в Пермском крае изменится подход к реализации этого указа и вообще к мерам поддержки для многодетных семей.

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