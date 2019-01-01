Дмитрий Енцовжурналист
В Прикамье за сутки зафиксирован один летальный случай от коронавируса
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе зафиксирован один летальный случай от COVID-19.
Он относится к 81-летней пациентке, вирус зафиксирован посмертно. Таким образом, за всё время в регионе непосредственно от коронавируса или из-за его наличия в организме скончались 125 человек.
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