Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки зафиксирован один летальный случай от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе зафиксирован один летальный случай от COVID-19.

Он относится к 81-летней пациентке, вирус зафиксирован посмертно. Таким образом, за всё время в регионе непосредственно от коронавируса или из-за его наличия в организме скончались 125 человек.

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