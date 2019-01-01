Валерия Лунёва Мэрия Перми разыграла менее половины лотов для владельцев НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

На аукционе 30 июня администрации Перми удалось разыграть 14 лотов из 30 заявленных. Большинство (16) лотов не было востребовано предпринимателями — на них не было подано ни одной заявки.

Напомним, что на этом аукционе мэрия планировала разыграть 30 мест под размещение сезонной торговли: 25 палаток и пять лотков. В результате были разыграны 11 мест под палатки с овощами и фруктами, а также два места под палатки с цветами и по одному для продажи мороженого и прохладительных напитков.

Напомним , в ближайшее время пройдёт ещё пять аукционов на размещение павильонов, киосков, палаток и лотков: они запланированы на 7, 9, 14, 21 июля, а также 4 августа.

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