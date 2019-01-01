В Пермском крае от коронавируса выздоровели ещё 74 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны 74 пациента, проходившие лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 2672. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Под наблюдением специалистов остаются 2410 жителей Пермского края. На утро 2 июля общее число выявленных заболевших составляет 3743 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.