Педагогу из Соликамска вынесли приговор за смерть подростка на сборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор педагогу дополнительного образования одного из учреждений Соликамска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что подсудимый в июле 2019 года проводил учебно-тренировочные сборы на острове реки Камы вблизи деревни Григорова Соликамского района, где оставил группу детей без надлежащего контроля и присмотра.

В результате двое подростков, 14 и 15 лет, самостоятельно, без сопровождения взрослых ушли купаться. На расстоянии 20 м от несудоходного судна — дебаркадера один из подростков, не умевший плавать, утонул.

Суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.





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