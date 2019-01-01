В Прикамье от коронавируса за сутки умерли два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявили 52 новых случая заражения COVID-19. Из них 38 — проходят лечение в больницах, и 13 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Диагноз «коронавирус» за сутки поставили 20 мужчинам и 31 женщине. Среди взрослого населения: восемь человек — младше 45 лет, 20 человек — в возрасте 45—65, и 23 человека — старше 65 лет.

Также за сутки от коронавируса умерли два человека. Один случай заражения зафиксирован посмертно — у 78-летней женщины. Таким образом, на сегодня зафиксировано 76 летальных исходов от COVID-19. Ещё 48 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

Теперь общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3743. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8.





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