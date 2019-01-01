Школы Прикамья сэкономили во время самоизоляции минимум 51,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 30 июня, на Совете глав муниципальных районов и городских округов Пермского края министр образования региона Раиса Кассина рассказала, сколько денег школы края сэкономили от действия ограничительных мероприятий.

По словам Раисы Кассиной, экономия есть у каждого образовательного учреждения. При этом предоставленные министерству данные по сумме экономии были очень разными — от 1 тыс. руб. до 951 тыс. руб. на школу. В среднем, это 200 тыс. руб. на образовательное учреждение.

Общая сумма экономии по краю составила минимум 51,5 млн руб. Но Раиса Кассина считает, что эта цифра должна быть существенно больше, так как не верит в экономию в размере всего 1 тыс. руб.

По словам министра, экономия возникла от уменьшения расходов на коммунальные услуги, вывоз твёрдых коммунальных отходов. Также школы сэкономили на горюче-смазочных материалах, необходимых для подвоза детей в образовательные учреждения, и предрейсовых осмотрах, потому что школьные автобусы не ездят уже три месяца. Поэтому сумма экономии по факту должна быть больше.

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