Дмитрий Енцовжурналист
1 июля в Перми ожидается без дождей
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Ближайший нерабочий день, 1 июля, в Перми ожидается без осадков, при этом немного потеплеет.
Как сообщает Гидрометцентр РФ, дневная температура поднимется до +18°, ночная опустится до +8°.
При этом со среды начинается период относительного потепления, пик которого на этой неделе придётся на воскресенье, 5 июля. С другой стороны, начиная с четверга будет большая вероятность ежедневных осадков.
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