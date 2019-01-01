Дмитрий Енцов журналист 1 июля в Перми ожидается без дождей Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайший нерабочий день, 1 июля, в Перми ожидается без осадков, при этом немного потеплеет.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, дневная температура поднимется до +18°, ночная опустится до +8°.

При этом со среды начинается период относительного потепления, пик которого на этой неделе придётся на воскресенье, 5 июля. С другой стороны, начиная с четверга будет большая вероятность ежедневных осадков.

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