Запаса масок в медучреждениях Пермского края хватит на 69 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова оценила запас средств индивидуальной защиты для врачей в медицинских организациях региона. По её словам, запаса шапочек хватит на 26 дней, масок — на 69 дней, респираторов — на 19 дней, перчаток — на 82 дня, высоких бахил — на пять дней и комбинезонов — на 63 дня.

Напомним, с началом эпидемии коронавируса в России возник дефицит средств индивидуальной защиты, а имеющиеся многократно выросли в цене. Стоимость масок в аптеках регулярно проверяет ФАС. Кроме того, не все медучреждения могли с первого раза найти поставщиков масок.

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