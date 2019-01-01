В Пермском крае разрешили работу летних кафе и музеев Для экскурсий действует ограничение в пять посетителей, для магазинов — в 800 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошло очередное заседание краевого оперштаба по противодействию распространения коронавируса. В связи с тем, что в последние дни не наблюдается вспышек заболевания, оперштаб принял решение о послаблении введённых ранее ограничений. Так с 1 июля открываются летние веранды кафе и ресторанов при условии расстановки столиков в 1,5 м друг от друга. Рестораторам придётся уведомить о своём частичном открытии краевой минпромторг и Роспотребнадзор.

Дмитрй Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Регион готов к выходу на второй уровень принятия мер к послаблению режима самоизоляции.

Также будут открыты торговые центры и магазины площадью до 800 кв. м при условии отдельного входа и размещении одного посетителя на 4 кв. м.

С 1 июля разрешены экскурсии в музеях и выставочных залах в группах до пяти человек. Возобновляется работа по прокату туристического снаряжения, спортинвентаря и продаже сельхозпродукции.

Кроме того, разрешается работа автошкол, языковых курсов и других образовательных направлений при наличии в группе до пяти человек.

Также возобновляется работа библиотек, молочных кухонь, службы крови, научных и общественных организаций.

При этом режим самоизоляции в Пермском крае сохраняется до 14 июля.

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