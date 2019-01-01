Евгения Пастухова журналист 35% жителей Пермского края проголосовали по вопросу поправок к Конституции РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

На стартовавшем 25 июня общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ за пять дней проголосовало уже 35% жителей Прикамья, сообщает избирательная комиссия Пермского края. Это более 685 тыс. человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования уже превысила 50%.

Более 65% от числа всех проголосовавших выразили своё мнение на на придомовых территориях, то есть во дворах.

Избирательная комиссия отмечает, что с 08:00 до 20:00 можно проголосовать на своём участке, с 17:30 до 22:00 —во дворе (по графику выездов членов комиссий). Кроме того, до 17:00 1 июля можно вызвать избирком для голосования дома.

С 5 по 21 июня жители Пермского края могли выбрать удобный для себя участок для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию (так называемый механизм «Мобильный избиратель»). В Прикамье этой возможностью воспользовались 83 479 человек.

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