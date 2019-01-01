Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае за сутки — 54 новых случая заражения коронавирусом
По информации Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая инфицирования COVID-19.
Таким образом, общее количество заражённых с начала пандемии в регионе составляет 3691 человек.
При этом выздоровели 2584 человека, 121 — скончались.
Сейчас проходят лечение 986 человек, причём почти все — в больницах (968 пациентов).
Коэффициент заражения в регионе составляет 0,79, то есть один инфицированный в среднем заражает 0,79 человека.
Коэффициент заболеваемости составляет 142 больных на 100 тыс. человек, это 75-й результат среди регионов России.
На карантине находятся 2644 жителя Прикамья. Это те, кто прибыл из-за рубежа или контактировал с инфицированными.
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