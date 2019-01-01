Григорий Серёдкин ФАС: Данные о точности экспресс-тестов на COVID-19 в Перми недостоверны Поделиться Поделиться Твитнуть

Реклама тестов на COVID-19, обещающих дать результат тестирования за 10 минут, является недостоверной. Об этом на брифинге Пермского УФАС сообщила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.

Напомним, в начале июня в антимонопольное ведомство поступило заявление на рекламу теста на COVID-19. Рассылку объявления с предложением приобрести тест для определения новой коронавирусной инфекции организовала аптечная сеть «Аптека от склада». Автор заявления усомнился, что тест является зарегистрированным, поскольку в лабораториях анализы проводятся в срок не менее двух суток. Тогда как товар аптеки обещал результат за 10 минут.

В рамках проверки Пермское УФАС направило запрос в Пермский государственный медицинский университет с целью определить достоверность информации в рекламе.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России:

— Недостоверной признаётся реклама, которая содержит ложные сведения о любых характеристиках товара. По результатам обращения нам сообщили, что пациенты могут делать тесты сами в домашних условиях, если такая возможность есть и срок годности теста не истёк. В то же время, указанные в заявлении тест-системы подходят лишь для ориентировочного тестирования, поскольку диагноз ставится не путём самодиагностики, а врачом. И обязательно с учётом других факторов (эпиданамнеза, анамнеза заболевания, клинических признаков и результатов других исследований и обследований). Так, информация о точности тестов в 92-99% недостоверна, ибо требует проведения иных анализов и учёта иных влияющих на постановку диагноза факторов. Следовательно, в данном случае содержатся признаки нарушения закона о рекламе.

Пермское УФАС России возбудило в отношении распространителя рекламы ООО «Годовалов» дело по признакам нарушения п. 2 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе. Если по итогам рассмотрения дела распространитель рекламы будет признан виновным, обществу грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

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