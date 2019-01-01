Пермское УФАС проверит пермскую аптеку из-за рекламы экспресс-теста на COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю проверит рекламу теста на COVID-19. Рассылку объявления с предложением приобрести экспресс-тест для определения коронавирусной инфекции организовала сеть «Аптека от склада». В связи с этим в антимонопольное ведомство поступило заявление с просьбой оценить законность этой рекламы.

Реклама теста на COVID-19 рассылалась дважды в течение дня. В первом письме содержалась информация следующего содержания:

«В Аптеке от Склада можно заказать тест на COVID-19. Он покажет, есть ли у вас антитела lgM/lgG, которые продуцируются при заболевании».

Спустя полтора часа пришло ещё одно сообщение с просьбой поспешить с оформлением заказа на тест-кассеты для быстрого определения COVID-19, так как в наличии якобы осталось только пять штук.

Автор заявления усомнился, что тест является зарегистрированным, поскольку в лабораториях анализы проводятся не менее двух суток, тогда как товар аптеки обещает результат за 10 минут.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Управления ФАС по Пермскому краю:

— Антимонопольное ведомство направило запросы в Пермский государственный медицинский университет и территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю с целью определить возможность проведения подобного тестирования в домашних условиях и достоверность полученных результатов исследований. Кроме того, мы намерены выяснить, какие тест-системы допустимы в использовании на территории РФ для определения COVID-19, а также насколько достоверны результаты исследований при их применении.

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