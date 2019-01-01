Объявлены победители конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Конкурс школьных экологических проектов «Пермь — мастерская будущего» — экологическое мероприятие, которое «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проводит с 2007 года. Его цель — экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба предприятия.

Принять участие в конкурсе может каждый старшеклассник вместе со своим руководителем. Школьники предлагают экологические идеи и воплощают их в жизнь.

Конкурс проводился каждый год, и этот — не исключение. Но в нынешних условиях приём заявок и установочный семинар проходили в онлайн-формате. Сбор заявок завершился 1 июня. В этом году на рассмотрение жюри было подано порядка 20 проектов. Жюри подвело итоги и объявило победителей конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2020»!

Поддержку от предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» получили проекты:

— лицей №8, проект «Соседи лицея»;

— СОШ №132, проект «Создание карты и издание буклета «Бёрдинг в Перми» для широкого круга наблюдателей птиц»;

— СОШ №132, проект «ЭКО-ГРАД «TERRAVERDE» — новые горизонты»;

— СОШ №135, проект «Экологическая тропа Ивенская: семь новых шагов»;

— СОШ «Мастерград», проект «Театр юных натуралистов»;

— ТОС «Загарье», детский исследовательский проект «Тайна речки Гусянки»;

— ТОС «Загарье», проект «Детский городской огород»;

— МАОУ «Энергополис», киностудия «Окно» представляет документальный фильм «Один день реки Мулянка»;

— СОШ №93, открытый городской фестиваль-конкурс экологического творчества и изобретательства «Изобретай Eco».

По мнению организаторов, каждый проект, представленный для оценки жюри, стоит того, чтобы его воплотить. Здорово, если и другие проекты, не вошедшие в шорт-лист, найдут свою реализацию в этом году. Это будет обязательно отмечено организаторами на итоговой конференции.

С июля участники приступят к работе над своими идеями. А в декабре состоится итоговая конференция, где школьники представят свои уже реализованные проекты и расскажут о том вкладе, который они внесли в жизнь нашего города и его экологии.

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