Пермячка отсудила у городской больницы 2 млн руб. за смерть младенца Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд вынес приговор по иску местной жительницы к городской больнице №6 и постановил выплатить женщине, потерявшей ребёнка, 2 млн руб.

По словам женщины, в январе 2017 году она с доношенной беременностью поступила в акушерское отделение медучреждения. В связи с тем, что работники отделения неправильно оценили сложившуюся клиническую ситуацию, при родах возникли осложнения. В очень тяжёлом состоянии новорождённый мальчик был доставлен в отделение реанимации, после чего его перевели в детскую клиническую больницу №13. При этом состояние ребенка постоянно ухудшалось. Через год после проведения реанимационных мероприятий была констатирована биологическая смерть ребёнка.



В ходе рассмотрения уголовного дела была назначена судебная экспертиза, в ходе которой было установлено, что причиной смерти мальчика явилось кислородное голодание головного мозга, а это, в свою очередь, вызвало развитие последующих осложнений у ребенка. Однако каких-либо медицинских данных о наличии у плода во внутриутробном периоде развития пороков головного мозга описано не было, сообщает ВЕТТА.

В итоге экспертная комиссия пришла к выводу, что выявленные недостатки оказания медпомощи матери могли явиться одним из негативных условий, которые привели к кислородному голоданию у ребёнка. Принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы, суд пришёл к выводу о том, что со стороны врачей больницы имело место ненадлежащее оказание медицинских услуг.

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