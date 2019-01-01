В Березниках пропал ребёнок Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края пропала 11-летняя Софья Трифонова. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на волонтеров поискового отряда «Регион59», ночью 28 июня около 23:30 девочка ушла из дома по улице Свердлова. Однако до сих пор о её местоположении ничего не известно. Волонтёры 30 июня объявили очередной сбор на поиски ребенка.

Приметы девочки: рост 124 см, худощавого телосложения, глаза серо-зелёные, волосы русые до плеч. Особые приметы — косоглазие. Была одета в розовую футболку, серую кофту, бордовые штаны, красные колготки, синие полукеды.

Всех, кому известна какая-либо информация и местонахождение девочки, просят сообщить по телефонам: 02, 102- полиция; 112-ЕДДС; (342)241-36-40- БРНС г.Пермь; 8-922-31-41-112- волонтёры.

Напомним, ранее в Пермском крае велись поиски двухлетней девочки и 10-летнего мальчика. Оба они заблудились, но были найдены живыми.

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