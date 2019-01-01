Дмитрий Енцов журналист На поиск двухлетней девочки в Березниковском округе направлено более 300 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае — очередная пропажа ребёнка. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности, вечером 8 июня недалеко от п. Лемзер Березниковского городского округа пропала двухлетняя девочка Милена Балуева.

Предположительно, она ушла в лес.

На поиски ребёнка направлены 310 человек, 33 ед. техники. На месте работают более 200 сотрудников полиции. Кроме того, подключены сотрудники следственного комитета, краевой службы спасения, МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В СУ СК пояснили, что девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых. Вечером родители обнаружили, что ребёнка нет.

Приметы девочки: на вид два года, среднего телосложения, волосы светло-русые. Была одета в белую футболку, красные шорты, на ногах розовые сланцы.

Напомним, 3 июня в районе д. Лель Гайнского муниципального округа пропал 10-летний Костя Лунегов. Он был обнаружен живым в в окрестностях д. Верхний Будым вечером 6 июня и сейчас находится в детской краевой больнице Перми.

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