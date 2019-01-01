Сергей Данилов Найденному в Гайнинском районе мальчику оказывают помощь в детской краевой больнице Поделиться Поделиться Твитнуть

Найденный вчера, 6 июня, в Гайнском районе десятилетний мальчик Констатин Лунегов ночью доставлен в детскую краевую больницу в Перми. Здесь он проходит обследование и лечение, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

По словам врачей, состояние Кости стабильное. «Травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание», — пояснили в больнице. Мальчику поставили иммуноглобулин, кроме того, с ним работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

Мальчик больше двух суток один провёл в лесу.

Напомним, сообщение о том, что в посёлке Лель Гайнского района потерялся 10-летний мальчик, поступило в ночь на 4 июня.

Поиски ребёнка велись силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, Росгвардии, волонтёров. Кроме того, были привлечены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-розыскными собаками.

Подобные масштабные поиски принесли результат — мальчик был найден в окрестностях д. Верхний Будым вечером 6 июня.

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