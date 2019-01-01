Дмитрий Енцов журналист За сутки от коронавируса в Прикамье вылечились 142 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки из медучреждений региона выписаны 142 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Это одна из самых «массовых» выписок с момента начала пандемии.

Таким образом, на сегодняшний день на лечении остаются 932 пациента. А общее количество выписанных за всё время достигло 2584 человек.

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