Дмитрий Енцов

Дмитрий Енцов

журналист

За сутки от коронавируса в Прикамье вылечились 142 человека

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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки из медучреждений региона выписаны 142 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Это одна из самых «массовых» выписок с момента начала пандемии.

Таким образом, на сегодняшний день на лечении остаются 932 пациента. А общее количество выписанных за всё время достигло 2584 человек.

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