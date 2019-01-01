В Перми стартовала традиционная акция «Неделя сбора батареек» Поделиться Поделиться Твитнуть

С 29 июня по 5 июля в Перми пройдёт очередная акция по сбору батареек при поддержке проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Безопасная утилизация отходов — одна из наиболее актуальных экологических проблем современности. Жизненно важной задачей является сбор и утилизация отработанных батареек, а также вышедших из строя телефонов, аккумуляторов, пауэрбанков и другой мобильной электроники. В большинстве случаев эти отходы оказываются на мусорных свалках, причиняя огромный ущерб окружающей среде.

Организаторами акции являются предприятия Duracell и ГК «МегаполисРесурс». По результатам акции 2018 года, жители Перми собрали и передали на переработку в «ГК МегаполисРесурс» 23 т (1,8 млн штук) отработанных ХИТ (батареек).

Организаторы отмечают, что контейнер для сбора батареек претерпел изменения: отверстия для сбора стали больше (можно загружать пятилитровыми канистрами), а также корпус контейнера усилен металлом.

Среди первых, кто оставил батарейки в установленный контейнер, — председатель регионального общественного совета партийного проекта «Чистая страна» Вячеслав Марков. Он увидел сообщения в СМИ, что одна из торговый сетей решила передать Пермскому региональному отделению Красного Креста стройматериалы, однако вместо этого у общественников оказался мусор, в том числе опасные отходы. «Созвонились с представителями Красного Креста и вывезли батарейки», — рассказал Вячеслав Марков.

Также Вячеслав Марков организует доставку до контейнера в микрорайоне Парковом батареек из отдалённых районов Перми. «За годы работы сложились хорошие партнёрские отношения с учебными учреждениями, коммерческими и партнёрскими организациями. Поможем им вывезти накопленные батарейки», — пояснил Марков.

После сбора отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают те самые тяжёлые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества, те, которые можно использовать повторно, и утилизируют.

Дата проведения акции: 29 июня — 5 июля 2020 г.

Адрес размещения контейнера: г. Пермь, проспект Парковый, 66 (перед гипермаркетом «Лента»).

Время: круглосуточно.

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