«Уралкалий» планирует сократить энергопотребление на 10% к 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о публикации отчёта об устойчивом развитии (ESG-отчёт) за 2019 год.

Отчёт, заверенный независимой третьей стороной, охватывает все области, связанные с ответственной деятельностью и устойчивым развитием бизнеса «Уралкалия» в интересах всех заинтересованных сторон.

Отмечается, что в 2019 году компания создала рабочую группу по устойчивому развитию, в которую вошли руководители всех подразделений, её возглавил генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Обновлённая стратегия компании в области Environmental, Social, Governance (ESG) сосредоточена на четырёх основных областях: снижении негативного воздействия на окружающую среду, обеспечении здоровья и благополучия работников, устойчивом экономическом развитии и взаимодействии с заинтересованными сторонами. Компания также заявила свою приверженность семи целям ООН.

Таким образом, к 2022 году «Уралкалий» планирует сократить объём забираемой воды на 10%. При этом к концу 2019 года объём ресурса сократился на 8,4% по сравнению с 2018 годом. В 2017—2019 годах потребление энергии сократилось на 6,5%, к 2022 году показатель планируется довести до 10%.

В течение отчётного периода на природоохранные инициативы было выделено $76,8 млн.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Отчёт демонстрирует значительный прогресс в достижении наших целей, а также подчёркивает повышение нашего внимания к теме устойчивого развития и совершенствование стратегии в области ESG. В частности, я хотел бы подчеркнуть, что в 2019 году мы провели работу с независимыми экспертами, чтобы завершить всесторонний анализ наших практик ESG. Это позволило нам разработать дорожную карту, которая обеспечит дальнейшее совершенствование работы в области ESG в предстоящие годы.

В 2020 году беспрецедентная пандемия COVID-19 напомнила нам об уязвимости перед болезнями и важности здорового развития общества. Мы ставим безопасность и благополучие наших сотрудников и населения в регионах нашего присутствия на первое место в это непростое время, признавая при этом, что такие компании, как наша, должны предпринимать более активные действия для защиты планеты для будущих поколений. Мы сосредоточены на активной работе в области основных для нас приоритетов в области устойчивого развития, включая обеспечение здоровья и благополучия сотрудников компании, защиту окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

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