Прокуратура выявила в Пермском крае ещё один пожароопасный хостел Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Краснокамска Пермского края в ходе проверки мест массового пребывания, в том числе объектов, оказывающих услуги по временному размещению граждан, выявила нарушения.

Установлено, что в мини-гостинице «Красная слобода» отсутствовал второй эвакуационный выход и освещение путей эвакуации, система противопожарной защиты находилась в неисправном состоянии, отделка выполнена из горючих материалов. Кроме этого, котельная не отделена от основного здания противопожарной стеной.

Вышеуказанные обстоятельства являлись прямой угрозой жизни и здоровью постояльцев.

По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать владельца хостела устранить нарушения пожарной безопасности.

Решением Мотовилихинского районного суда Перми требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.

Ранее была закрыта гостиница в Чусовом.

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