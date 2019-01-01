Судебные приставы закрыли гостиницу в Чусовом из-за нарушений пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы приостановили деятельность гостиницы в Чусовом. Проверка сотрудников прокуратуры и МЧС показала, что допущены многочисленные нарушения пожарной безопасности при оказании гражданам гостиничных услуг в гостинице «Чусовская» на ул. 50 лет ВЛКСМ, 27.

В случае возникновения пожара в гостинице существует опасность быстрого распространения огня, сильного задымления, выделения токсичных продуктов горения, а также несвоевременного извещения экстренных служб о возникновении чрезвычайной ситуации.

По итогам проверки прокурор направил в суд иск о возложении обязанности на ООО «Космос» и индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения и временно прекратить деятельность гостиницы до их устранения. Объект опечатан. Судебные приставы регулярно проверяют целостность пломб.

Напомним, ранее пожароопасная гостиница была закрыта в Перми.