Из-за нарушений пожарной безопасности приостановлена работа ещё одной пермской гостиницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Дзержинского района Перми завершила проверку деятельности ООО «Веста», управляющего гостиницей площадью 684 кв. м на ул. 3-й Южной, 30 в Перми.

Установлено, что в помещении отсутствуют системы видеонаблюдения и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, тревожная сигнализация, информационные стенды со схемами эвакуации, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов. Также отсутствует проектная документация на объект, гостиница не оборудована пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны, первичные средства пожаротушения — с истёкшим сроком годности, и прочее.

По итогам проверки прокурор направил в суд иск о возложении обязанности на ООО «Веста» устранить нарушения правил антитеррористической защищённости и пожарной безопасности в гостинице. Одновременно направлено заявление о применении обеспечительных мер в виде приостановления деятельности.

Суд Дзержинского района Перми удовлетворил ходатайство прокурора.