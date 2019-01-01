Евгения Пастухова журналист 13 сентября в Пермском крае выберут представительные органы шести районов Всего в единый день голосования пройдут выборы в 15 территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Территориальные избирательные комиссии назначили на единый день голосования 13 сентября 17 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления 15 территорий.

Шесть территорий выберут новые составы местных парламентов. В Большой Соснове и Березниках пройдут плановые выборы депутатов Земского собрания и городской думы в связи с истечением срока полномочий.

В Куеде, Частых, Сиве и Карагае выборы проходят в связи с преобразованием в муниципальный округ.

В Гремячинском, Ильинском, Лысьвенском, Ординском, Чердынском округах и ЗАТО Звёздный назначены дополнительные выборы депутатов муниципальных дум. В остальных муниципалитетах состоятся выборы в советы депутатов. Решения о назначении кампаний официально опубликованы во всех муниципалитетах, после чего начались соответствующие избирательные кампании.

Напомним, что ранее Законодательное собрание назначило на 13 сентября досрочные выборы губернатора Пермского края. Уже выдвинулись пять кандидатов. Срок выдвижения заканчивается 5 июля.

Также 13 сентября в Пермском крае пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края по округам №13 и №17.

Полный перечень избирательных кампаний — по ссылке

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