В Перми учителя математики осудили на 9,5 лет за шлепок школьнице Поделиться Поделиться Твитнуть

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего пермского учителя математики за шлепок семикласснице ниже талии. Об этом сообщает ВЕТТА.

Мужчину судили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего».

Как ранее рассказывал сам учитель, на одном из уроков он шлёпнул девочку, чтобы та села за парту. По словам мужчины, он принёс семье извинения, но в итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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