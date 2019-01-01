В Пермском крае выявлено ещё 56 случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребназора, в Пермском крае на утро 29 июня выявлено ешё 56 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала эпидемии инфекция была подтверждена у 3637 человек.

Как сообщает канал «Стоп коронавирус Пермь», прирост за сутки составил около 1,6%. Второй день подряд ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа ограничительных мер





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