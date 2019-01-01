В Пермский край придёт потепление Поделиться Поделиться Твитнуть

На предстоящей неделе в Пермский край придёт потепление. К выходным температура воздуха повысится до климатической нормы. При этом большая часть осадков ожидается в конце недели в виде ливней. Кроме того, на неделе возможны рекорды минимальной суточной температуры воздуха, сообщает «Рифей-Пермь».

В первые два дня недели температура воздуха днём повысится до +11…+16°. При этом 29 и 30 июня в Прикамье ожидаются небольшие дожди. Кроме того, ночь на вторник ожидается холодной, в северных районах края при прояснениях возможно понижение до +2°.

Ночь на среду, 1 июля, также ожидается холодной — до +2°, местами по восточным районам температура воздуха может опуститься до 0°. Однако днём воздух прогреется уже до +16…+20°, и без осадков. В последующие два дня, 2 и 3 июля, характер погоды существенно не изменится. В четверг днём столбик термометра поднимется до +19…+24°, в пятницу — до +21…+26°, возможны кратковременные дожди и грозы.

По предварительным прогнозам синоптиков, в выходные ожидается переменчивая погода. В субботу тёплая погода сохранится, также возможны ливневые дожди и грозы. В воскресенье может быть кратковременное похолодание, температура воздуха днём не повысится больше +20°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.