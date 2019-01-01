Доля свободных коек для лечения COVID-19 впервые за две недели превысила 50%
За текущие выходные коечный фонд, подготовленный для лечения пациентов с COVID-19 в Прикамье, увеличился на 190 мест. Таким образом, общее количество перепрофилированных коек, развёрнутых для лечения коронавирусных больных, составляет 2837. Из них более 500 — с подготовленными к оказанию помощи пациентам аппаратами ИВЛ, 1414 оснащены кислородом.
В настоящее время в специализированных медучреждениях края имеется 950 свободных койко-мест. Показатель «наличие свободного коечного фонда» впервые за две недели превысил 50% и составляет на 28 июня 52%. Напомним, это один из трёх основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
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