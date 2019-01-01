Доля свободных коек для лечения COVID-19 впервые за две недели превысила 50% Поделиться Поделиться Твитнуть

За текущие выходные коечный фонд, подготовленный для лечения пациентов с COVID-19 в Прикамье, увеличился на 190 мест. Таким образом, общее количество перепрофилированных коек, развёрнутых для лечения коронавирусных больных, составляет 2837. Из них более 500 — с подготовленными к оказанию помощи пациентам аппаратами ИВЛ, 1414 оснащены кислородом.

В настоящее время в специализированных медучреждениях края имеется 950 свободных койко-мест. Показатель «наличие свободного коечного фонда» впервые за две недели превысил 50% и составляет на 28 июня 52%. Напомним, это один из трёх основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

На сегодня, с учётом региональных особенностей, отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развёрнуты в 22 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (12 учреждений), в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, а также в Пермском районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.