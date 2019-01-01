Диагноз «коронавирус» поставили ещё 52 жителям Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявили 52 новых случая заражения COVID-19.

Сейчас 36 человек проходят лечение в больницах, 16 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 52 новых инфицированных 18 мужчин и 34 женщины. Из них младше 45 лет — 14 человек, 24 человека в возрасте 45—65, и 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Отметим, что общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3581. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,79.

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