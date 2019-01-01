Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае зафиксировано 55 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье подтверждены результаты 55 тестов на коронавирусную инфекцию.

Из них 28 женщин, 26 мужчин и один ребёнок.

31 человек госпитализированы, 24 проходят лечение в домашних условиях, так как у них нет проявления симптомов инфекции.

Таким образом общее число инфицированных за всё время в регионе составляет 3529 человек. Выздоровели 2392 человека, скончались 120 пациентов.

Коэффициент заболеваемости в Прикамье составляет 0,99, то есть один инфицированный заражает в среднем 0,99 человека.

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