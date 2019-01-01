Дмитрий Енцов журналист За минувшие сутки в связи с коронавирусом в Пермском крае скончались четыре пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались четыре человека, инфицированные COVID-19.

При этом непосредственно от коронавируса зафиксирован один случай, относящийся к 80-летней пациентке. Ещё три инфицированных пациента скончались от сердечно-сосудистых заболеваний: в возрасте 65, 66 и 96 лет.

Таким образом на утро 27 июня общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, в регионе с начала пандемии составляет 120 человек.

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