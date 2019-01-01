В Кунгуре началась комплексная модернизация теплового комплекса Поделиться Поделиться Твитнуть

Подписано трёхстороннее концессионное соглашение между правительством Пермского края, администрацией Кунгура и ООО «Тимсервис» (дочернее предприятие ПАО «Пермэнергосбыт») о развитии системы теплоснабжения Кунгура. О содержании подписанного документа сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

В рамках соглашения уже в этом году будет выполнена реконструкция 10 котельных и заменена часть тепловых сетей. Это улучшит качество предоставляемых услуг отопления и ГВС для 17 тыс. жителей Кунгура.

«Наша компания является оператором системы теплоснабжения города с 2019 года. Общая сумма инвестиций компании в 2019—2020 годах составляет почти 78,8 млн руб. (17,17 млн — факт 2019 года; 61,51 млн — план на 2020 год). Средства направляются на модернизацию котельных, установку нового оборудования, строительство и реконструкцию сетей теплоснабжения», — рассказывают в компании «Тимсервис».

Всего на реконструкцию теплового комплекса до 2029 года концессионером будет направлено более 147 млн руб. На эти средства будут модернизированы 18 котельных и переустроены сети теплоснабжения. Весь комплекс работ позволит обеспечивать качественной и бесперебойной услугой по поставке тепла и горячей воды более 26 тыс. жителей города.

«Концессионное соглашение — наиболее эффективная форма государственно-частного партнёрства в ЖКХ, которая позволит обновить инфраструктуру за счёт привлечённых средств», — рассказал министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

Напоминаем, после полного перехода систем теплоснабжения (ЦТП, насосных станций, котельных) на летний режим работы в регионе началась подготовка к новому отопительному сезону. Теплоснабжающие организации Прикамья направят на подготовку тепловой инфраструктуры к зиме порядка 1 млрд руб. Эти средства учтены в инвестиционных и ремонтных программах организаций.

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