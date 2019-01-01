«Хохловку», «Пермь-36» и «Завод им. Шпагина» открывают для посещений Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил с работу музеев под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края. При этом они открываются с оговоркой — «для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий». Для посещения вновь откроются Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Кроме того, для прогулок будет доступно пространство «Завода Шпагина».

Решение вступает в силу с момента опубликования изменений в Указ губернатора, предположительно 26 июня. Обязательные требования в виде использования средств защиты и соблюдения дистанции сохраняются.

Кроме того, в регионе частично разрешили работу детских лагерей.

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