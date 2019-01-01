Дмитрий Енцов журналист Детские оздоровительные лагеря Прикамья поэтапно начнут работать с начала июля При этом в лагерях будут отменены «родительские дни» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса 26 июня решено поэтапно открывать детские оздоровительные лагеря в Пермском крае.

В частности, с 4 июля планируется открыть пять приближенных к Перми лагерей: «Звёздный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать».

Каждые семь дней предлагается открывать новые лагеря, таким образом, к концу июля смогут быть открыты все летние лагеря края.

При этом главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев заявил о необходимости санитарной обработки всех помещений от коронавируса, как и территории — от клещей.

Тем не менее лагеря будут работать с ограничениями. Так, скорее всего, будет введён запрет на посещение родителями отдыхающих детей. А детям, болеющим хроническими заболеваниями, будет отказано в получении путёвок.

Для открытия и работы лагеря предусмотрен ряд обязательных дополнительных мероприятий: запас дезинфицирующих и антисептических средств, запас средств индивидуальной защиты, оснащение бесконтактными термометрами и обеззараживателями воздуха.

В течение трёх дней до заезда будет проводиться медицинская обсервация. Для сотрудников предусмотрено тестирование на антитела к COVID-19, заезд сотрудников планируется проводить за сутки до прибытия детей, персонал будет работать по сменному графику.

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