Дмитрий Енцов журналист Арктическое вторжение в Пермь продлится до начала июля Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшие дни в Перми продолжится холодная погода с временными осадками.

«Предварительно, лишь 2 или 3 июля температура воздуха в Перми и местами по Пермскому краю может достичь отметки +20°, то есть во многих районах Пермского края продолжительность периода с дневной температурой ниже +20° составит почти две недели», — пояснили в ГИС-центре.

Заметное похолодание — редкое явление в Перми для этого периода лета (сейчас средняя температура воздуха ниже нормы примерно на 7°). Специалисты отмечают, что последний раз подобная погода наблюдалась в начале июля 2015 года. Но и тогда похолодание длилось меньше, чем нынешнее.

По данным Гидрометцентра РФ, в ближайшие выходные, 27 и 28 июня, дневная температура в Перми не превысит +17°, а ночная может опуститься до +7°.

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