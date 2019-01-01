Дмитрий Енцов журналист Антитела к коронавирусу имеют 3,2% жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам исследований, у 3,2% жителей Пермского края (среди 7 тыс. человек, которые проходили тестирование) выявлены антитела к COVID-19. Об этом 26 июня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

Отметим, что за всё время коронавирусная инфекция зафиксирована у 3,4 тыс. жителей региона. 2,2 тыс. уже выздоровели, 116 — скончались.

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