Дмитрий Енцовжурналист
Антитела к коронавирусу имеют 3,2% жителей Пермского края
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По итогам исследований, у 3,2% жителей Пермского края (среди 7 тыс. человек, которые проходили тестирование) выявлены антитела к COVID-19. Об этом 26 июня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.
Отметим, что за всё время коронавирусная инфекция зафиксирована у 3,4 тыс. жителей региона. 2,2 тыс. уже выздоровели, 116 — скончались.
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