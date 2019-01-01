Дмитрий Енцов журналист Средний размер потребкредита в Прикамье за месяц снизился на 27,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за месяц — с апреля по май — средний размер выдаваемого банками потребительского кредита сократился на 11,6%, или на 27,5 тыс. руб. — с 237 тыс. руб. до 209,5 тыс. руб. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом сокращение суммы потребкредитов зафиксировано во всех 30 исследованных регионах. Средний размер потребкредита в России за месяц сократился на те же 11,6% — с 242,4 тыс. руб. до 214,2 тыс. руб.

Самую серьёзную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-26,2%), Санкт-Петербург (-25,8%), Ростовская (-24,1%) и Тюменская (-21,9%) области.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, в апреле традиционное потребительское кредитование «фактически замерло», что привело к выдаче кредитов исключительно надёжным клиентам. Это, в свою очередь, сказалось и на среднем размере потребкредита.

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