Пермское предприятие начнёт выпуск импортозамещающих деталей для системы ГЛОНАСС Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования ПАО «Морион» получит льготный заем на сумму 53,9 млн руб. на модернизацию производства в рамках федерально-региональной программы Фонда развития промышленности «Комплектующие изделия». Ранее в Москве экспертный совет ФРП одобрил выдачу льготных средств пермскому предприятию.





Общий бюджет проекта составляет 67,8 млн руб., из которых 28,9 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 25 млн руб. — в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.





Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по поддержанию экономической стабильности отмечал, что, несмотря на эпидемическую обстановку, в крае продолжают реализовываться инвестиционные проекты, компании продолжают развиваться, и не только сохранять существующие, но и создавать новые рабочие места.





Компания запустит в эксплуатацию новое оборудование по монтажу печатных плат, включая V класс точности. На сегодня, по данным компании, практически все печатные платы для радиоэлектронной техники импортируются.





Запуск нового производства позволит уменьшить долю импорта. Пермские печатные платы будут поставляться в качестве комплектующих для радионавигационной аппаратуры системы навигации «ГЛОНАСС/GPS».





Георгий Ткаченко, председатель Совета директоров ПАО «МОРИОН» :





— Реализация проекта по модернизации линии поверхностного монтажа обеспечит рост объёмов производства плат высокого уровня точности, что в конечном итоге позволит освоить новые рынки сбыта и привлечь новых заказчиков. Сотрудничество с Фондом развития промышленности даёт возможность реализовать проект модернизации в короткие сроки.





Привлеченные средства пойдут на обновление физически устаревшего оборудования новым: конвейерами, автоматом поверхностного монтажа, конвекционной печью и установкой селективной пайки. Производительность предприятия после модернизации дойдет до 185 тыс. плат в год.





Как пояснили на предприятии, изготовление печатных плат V класса требует применения уникального высокоточного оборудования, специальных материалов, безусадочной фотопленки и даже создания в производственных помещениях «чистой зоны» с термостатированием. Таким требованиям отвечает далеко не каждое производство. Однако печатные платы небольшого размера могут выполняться по V классу на оборудовании, обеспечивающем получение плат IV класса.

Комплексно решить все эти проблемы удается только на реальном производстве.





Ранее краевой минпромторг сообщал, что с начала 2020 года Региональный фонд развития промышленности уже привлек для промышленных предприятий 1,7 млрд руб. льготных средств. Предприятия получили займы по программам «Противодействие эпидемическим заболеваниям», «Лизинговые проекты» и «Совместные займы».

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