За сутки диагноз «коронавирус» поставили 58 жителям Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19.

Из 58 новых инфицированных (19 мужчин, 37 женщин, два ребёнка) 34 человека проходят лечение в больницах, а остальные 24 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Возрастной состав заболевших: младше 45 лет — 18 человек, 28 человек — в возрасте 45—65 лет, и десять человек — старше 65 лет.

Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Отметим, что общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3474. Ежесуточный прирост больных составил 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03.





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