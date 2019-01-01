Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» покидает нападающий Артур Чувиляев Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» покидает нападающий Артур Чувиляев, сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.





В составе «молотобойцев» форвард провёл 51 матч регулярного чемпионата ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), набрав 19 очков по системе гол+пас (15 забитых шайб + 4 голевых передачи) при показателе полезности «-4». А также достиг отметки в 100 очков за результативность в рамках ВХЛ. Пермский клуб нападающий пополнил в 2019 году, перейдя из ХК «Рязань».





Напомним, ранее «Молот-Прикамье» покинули нападающий Владимир Королёв и защитник Евгений Калинин.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.