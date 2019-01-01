За сутки от коронавируса выздоровел 71 житель Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписан ещё 71 пациент, проходивший лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 2293. При этом 1007 человек находятся в больнице, под наблюдением специалистов остаются 2671 житель Пермского края. На утро 26 июня общее число выявленных заболевших составляет 3416 человек.

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