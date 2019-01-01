Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дмитрий Махонин встретился с Теодором Курентзисом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», встреча врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и бывшего художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, о которой сообщают телеграм-каналы, действительно состоялась в Демидково, причём изначально она планировалась на 26 июня, но прошла раньше.





По словам собеседника «Нового компаньона» в окружении Дмитрия Махонина, тема возвращения Курентзиса в Пермский театр оперы и балета в прежней должности не обсуждалась. Встреча была предпринята для знакомства, поскольку раньше Махонин и Курентзис не встречались. Дирижёр рассказал о причинах отъезда из Перми, о взаимоотношениях с прежним руководством региона, поделился своим видением пермской культурной ситуации.





Никакие темы, связанные с возможностью продолжения руководства Курентзисом Пермской оперой, с проведением Дягилевского фестиваля 2020 года, со строительством нового здания театра, в беседе не затрагивались. Не было и договорённостей и дальнейших контактах.





По словам источника, встреча носила светский характер и прошла в позитивном ключе. Курентзис признался, что привязан к Пермскому краю и хотел бы сохранить эту связь.

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