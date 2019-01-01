Дмитрий Енцов журналист Минимущества Прикамья отказалось от контракта на оплату 44 автобусов для межмуниципальных перевозок Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на оплату поставки 44 автобусов большой вместимости для обслуживания межмуниципальных маршрутов.

Напомним, в начале июня аукцион выиграло московское ООО «Троя Медикал Групп». При максимальной стоимости контракта в 619 млн руб. победитель предложил 615,5 млн руб.

По условиям контракта компания должна была поставить 18 больших автобусов не старше 2019 года выпуска в течение месяца после подписания соглашения, остальные — до октября 2020 года.

Компания-победитель не является производителем автобусной техники, но её совладельцу Павлу Колесникову также принадлежит доля в ООО «Волжские автобусы». Так что, скорее всего, все 44 автобуса должны были быть марки Volgabus.

В письме об отказе по обслуживанию контакта за подписью министра по управлению имуществом Николая Гончарова указано, что «учредитель и директор ООО «Троя медикал Групп» Павел Колесников «включён в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что не должно было позволить Обществу стать победителем».

Напомним, в конце мая подведены итоги предыдущего аукциона на поставку 24 автобусов для регионального перевозчика.

Победителем тогда стало ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» из Татарстана. Компания предложила максимальную цену аукциона — 259 млн руб.

По условиям аукциона компания также должна поставить автобусы не старше одного года в течение 30 дней.

Отметим, что ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» производит автобусы марок Lotos и «Нефаз».

Напомним, по планам базироваться вся техника должна на автобазе на ул. Ижевской, 25, которая раньше принадлежала муниципалитету Перми, но 26 мая депутаты гордумы согласились передать её краю на безвозмездной основе.

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