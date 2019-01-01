Дмитрий Енцов журналист Более 40 автобусов для межмуниципальных маршрутов поставит московская компания Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Подведены итоги аукциона на поставку 44 больших автобусов для регионального перевозчика по межмуниципальным маршрутам под рабочим названием «Пермавтотранс».

Победителем стало московское ООО «Троя Медикал Групп». При максимальной стоимости контракта в 619 млн руб. победитель предложил 615,5 млн руб.

По условиям контракта компания должна поставить 18 больших автобусов не старше 2019 года выпуска в течение месяца после подписания соглашения, остальные — до октября 2020 года.

Компания-победитель не является производителем автобусной техники, но её совладельцу Павлу Колесникову также принадлежит доля в ООО «Волжские автобусы». Так что, скорее всего, 44 автобуса будут марки Volgabus.

Напомним, в конце мая подведены итоги предыдущего аукциона на поставку 24 автобусов для регионального перевозчика.

Победителем тогда стало ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» из Татарстана. Компания предложила максимальную цену аукциона — 259 млн руб.

По условиям аукциона компания также должна поставить автобусы не старше одного года в течение 30 дней.

Отметим, что ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» производит автобусы марок Lotos и «Нефаз».

Напомним, по планам базироваться вся техника должна на автобазе на ул. Ижевской, 25, которая раньше принадлежала муниципалитету Перми, но 26 мая депутаты гордумы согласились передать её краю на безвозмездной основе.

По словам заместителя министра транспорта региона Александра Клебанова, в этом году краевые власти планируют закупить «не более ста» автобусов.

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