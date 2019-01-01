В Перми создана временная комиссия по контролю за организацией транспортной реформы Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты приняли решение утвердить временную комиссию. В заседаниях комиссии кроме депутатов также примут участие представители Контрольно-счётной палаты и Пермской торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба городской думы.

Депутаты получили большое количество жалоб от жителей на организацию перевозок, и на июньском заседании комитета думы по городскому хозяйству было принято решение учредить временную комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в городе Перми. В состав комиссии входят депутаты Олег Афлатонов, Вероника Куликова, Александр Филиппов, Павел Фадеев и Валерий Шептунов.

«Мы уже провели несколько совещаний, сразу все «взбодрились»: и подрядчики, и администрация. На сегодняшний день уже вышел новый подвижной состав, увеличилось число проверок, хотя их целесообразность вызывает сомнения, собрали информацию по маршрутам — проанализируем. Депутат Сергей Богуславский представил отличную отчётную форму по экономической ситуации и пассажиропотоку в транспортной отрасли для администрации. Обязательно её используем!» — прокомментировал депутат Александр Филиппов. Также депутат высказал нарекания в адрес главы города и предложил рассмотреть вопрос о замене куратора отрасли.

Мнения депутатского корпуса по этой инциативе разделились. Депутат Владимир Молоковских отметил, что выявлено множество проблем и их нужно решать оперативно. «Удовлетворённости у жителей нет, мы получаем негатив и нарекания, к тому же экономика отрасли не подконтрольна, а кураторы не владеют ситуацией», — заметил депутат.

Депутат Вероника Куликова считает, что «без смены лиц, ответственных за все безобразия, реформы со знаком «плюс» не будет».

Депутат Павел Фадеев отметил, что работу и так в основном выполняют депутаты, а не администрация: Наталья Мельник и Дмитрий Малютин — по бюджету, Евгений Глезман и Сергей Богуславский — по инвестпроектам, и другие. «Время надо дать, но его нет. Люди постоянно недовольны, и с этим фактором надо считаться», — сказал депутат.

Депутат Владимир Молоковских считает, что нужно действовать оперативно и предпринимать решительные шаги.

«Очевидно, что на первых этапах стало дороже, неудобнее, теснее и непонятнее. По всем пунктам стало хуже, чем раньше. Глава города должен взять вопрос на личный контроль, чтобы не только заместители несли ответственность», — поделился мнением депутат Илья Лисняк.

Депутат Ирина Горбунова: «Транспорт — это одна из самых сложных отраслей, однако все непопулярные решения уже пройдены. Сразу всё красиво не будет, мы только в начале пути, и хорошо, что есть Александр Егорович, который разбирается в этом вопросе. Но согласитесь, коллеги, что без замечаний никто бы не справился. Предлагаю никого не отстранять, дать работать и исполнять свои обязательства до логического завершения».

Депутат Валерий Шептунов: «Радикальные меры не всегда приводят к желаемому результату, и, на мой взгляд, необходимо продолжать работать».

«Реформа — это многогранная проблема, есть обо что споткнуться и над чем работать. Это целый комплекс вопросов, которые нужно решать!» — подчеркнул депутат Олег Афлатонов.

По итогам дискуссии была сформирована временная комиссия.

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