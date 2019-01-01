До конца следующего года более 5 тыс. прикамцев переедут из аварийного в благоустроенное жильё Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В девяти территориях региона план по расселению аварийного жилья за 2020—2021 годы выполнен наполовину. Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда в Пермском крае в 2020 году и планы до конца 2021 года обсудили сегодня, 25 июня, на заседании правительства региона, сообщает сайт губернатора Прикамья.

Отмечено, что на 1 июня на территории Пермского края аварийный жилищный фонд составил более 845 тыс. кв. м. В домах аварийного фонда проживают около 51 тыс. человек.

Дмитрий Махонин, глава Прикамья:

— В Пермском крае реализуются два проекта: национальный проект «Жильё и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за шесть лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что граждане, проживающие в жилье по договорам социального найма, также должны получать эквивалентное жильё: они имеют право получить выплату и приобрести жильё самостоятельно либо получить равнозначное жильё непосредственно от государства.

По информации министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, в рамках нацпроекта до 2025 года будет расселён аварийный фонд общей площадью более 485 тыс. кв. м. Планируется, что по итогам данного расселения в благоустроенное жильё переедут 31,5 тыс. пермяков.

До 2022 года в рамках реализации регионального проекта планируется ликвидировать аварийный фонд общей площадью 115 тыс. кв. м, а переселить в благоустроенное жильё— более 6 тыс. человек. Таким образом, за шесть лет на территории края будет ликвидировано почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья, обеспечены благоустроенным жильём 37 тыс. пермяков.

С начала действия программы и до конца этого года запланировано расселение почти 82 тыс. кв. м аварийного жилья для 4,7 тыс. чел. Мероприятия этого этапа (2019—2020 годов) выполнены на 86%. Девять муниципальных образований Пермского края из 16, принимающих участие в данном этапе программы, уже завершили мероприятия досрочно. Это позволило 2 тыс. человек переехать в благоустроенное жильё на год раньше. Оставшиеся муниципалитеты должны завершить мероприятия до конца года.

В реализации мероприятий второго этапа региональных программ (2020—2021 гг.) принимают участие 35 муниципальных образований, на их территории за этот период будет ликвидировано 73,9 тыс. кв. м аварийного жилья, около 5 тыс. человек переедут в благоустроенное жильё.





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