Дмитрий Енцов журналист Общее число инфицированных COVID-19 жителей Прикамья превысило 3,4 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора РФ, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксирован 61 новый случай коронавируса.

Среди них 15 мужчин, 45 женщин, один ребёнок.

Таким образом, общее число инфицированных за всё время достигло 3416 человек. Сейчас лечение проходят 1078 человек, большинство из них (851) — в медучреждениях.

Выписано за всё время 2222 человека. Скончались 116 человек.

Коэффициент заболеваемости в регионе — 131,4 чел. на 1 тыс. жителей (74-й показатель среди регионов РФ).

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