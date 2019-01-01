Коронавируса нет только в двух территориях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

«Свободными» от COVID-19 остаются только Косинский и Кочёвский округа. Из списка выбыл Гайнский МО: вчера COVID-19 был обнаружен сразу у трёх жителей округа, сообщает пресс-служба администрации губернатора. С картой распространения вируса можно ознакомиться на сайте по борьбе с коронавирусом в Пермском крае.

Напомним, ч исло выздоровевших от COVID-19 в Прикамье составило 2222. Всего, по данным на утро 25 июня, в Пермском крае коронавирус был диагностирован у 3355 человек.

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